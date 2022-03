La BULAC fait son Cinéma du réel – édition 2022 Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Paris Catégories d’évènement: île de France

Les 15, 16 et 17 mars, la BULAC projette 7 films documentaires sélectionnés parmi la quarantaine de films en compétition au Festival international Cinéma du réel. Pour la 6e année consécutive, la BULAC est lieu associé du Cinéma du réel, rendez-vous incontournable du film documentaire international. La dimension internationale de la programmation résonne particulièrement à la BULAC, qui fait le choix de mettre à l’honneur des films ancrés dans les aires géolinguistiques que recouvrent ses collections. Les projections sont accompagnées de débats et de pastilles vidéos avec les réalisateurs, des étudiants et des enseignants-chercheurs. Du 15 au 17 mars, assistez à deux soirées de projections-débats et à une soirée exceptionnelle à l’occasion du panorama « L’Afrique documentaire ». Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 65 rue des Grands Moulins Paris 75013 Contact : 0181691831 action-culturelle@bulac.fr https://www.facebook.com/BULAC.Paris/ https://twitter.com/B_U_LA_C Date complète : BULAC

