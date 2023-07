Carnet de campagne, une exploration du territoire rural La Buissonnière Neuilly-en-Sancerre Catégories d’Évènement: Cher

Neuilly-en-Sancerre Carnet de campagne, une exploration du territoire rural La Buissonnière Neuilly-en-Sancerre, 1 août 2023, Neuilly-en-Sancerre. Carnet de campagne, une exploration du territoire rural 1 août – 17 septembre La Buissonnière Limité à 12 participants Un projet collectif d’édition d’art, réalisé avec un public intergénérationnel.

Des ateliers de création d’art-nature dans l’environnement local, documentés par les arts graphiques et le récit.

Diffusion et présentation du livre aux Journées Européennes du Patrimoine 2023. La Buissonnière 167 route d’Henrichemont 18250 Neuilly-en-Sancerre Neuilly-en-Sancerre 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 (0)6 03 46 88 47 [{« type »: « email », « value »: « caroline.rosse@orange.fr »}] La Buissonnière est un atelier partagé qui propose des activités artistiques et culturelles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T16:00:00+02:00 – 2023-08-01T22:00:00+02:00

