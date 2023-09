Bal Folk à la Buissonnière La Buissonnière, Courzieu (69), 14 octobre 2023, .

Bal Folk à la Buissonnière Samedi 14 octobre, 20h00 La Buissonnière, Courzieu (69) Prix libre

Afin de fêter la fin de l’été et pour profiter une dernière fois de la Chèvrerie avant la saison froide, nous vous proposons le samedi 14 octobre un grand bal avec deux groupes, pour danser jusqu’au bout de vos souliers. Une belle soirée à partager tous ensemble. ************************Cailini Joyeux bal folk emmené par Estelle Avondo à l’alto et Sandrine Saliba à l’accordéon chromatique et à la stomp, et surtout… VOUS!!!Du peps et de la fraîcheur, des compos et un répertoire ré-arrangé à la sauce Cailini, à danser, à écouter, à rêver… jusqu’au bout de la nuit ! Des Oreilles aux Orteils C’est un petit bal mené par Lélé et Claire, qui se baladent à travers les airs trad de France, mais aussi d’Italie, des Balkans, de la Réunion ou du Brésil. A grand renfort d’accordéons, de violon, de percussions, de voix, et même d’un trombone, elles mènent le grand frisson qui vous fera vibrer des oreilles jusqu’aux orteils, ou l’inverse. *********************************************************** Entrée libre, nous comptons sur votre générosité volontaire Attention : pas de CB, prévoir espèces ou chèquePetite restauration sur place Gîte disponible pour ceux qui veulent rester dormir, et il y a aussi de la place pour des tentes…

La Buissonnière, Courzieu (69) La Buissonnière, 69690 Courzieu, France

