LA BUGADA, La Grande Lessive L’Espace d’Art Contemporain – Poulet de Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Gruissan

LA BUGADA, La Grande Lessive L’Espace d’Art Contemporain – Poulet de Gruissan, 16 mai 2022, Gruissan. LA BUGADA, La Grande Lessive

du lundi 16 mai au samedi 28 mai à L’Espace d’Art Contemporain – Poulet de Gruissan

Afin de promouvoir l’enseignement et la pratique de l’art plastique et de développer le lien social, les structures d’accueil de l’enfance à Gruissan ont souhaité participer à la Grande Lessive, La Bugada en occitan. Les petit(e)s gruissanais(e)s ont laissé libre cours à leur imagination pour offrir au public une exposition qui valorise l’Art Enfantin, un art de l’innovation à jet en continu empreint de liberté créative.

Entrée libre.

Des oeuvres d’art participatif conçues par les petit(e)s gruissanais(e)s des structures d’accueil de la ville exposées sur une corde à linge à l’Espace d’Art Contemporain, Poulet de Gruissan. L’Espace d’Art Contemporain – Poulet de Gruissan 20 avenue de la Douane Gruissan Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-16T14:00:00 2022-05-16T18:00:00;2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T09:00:00 2022-05-21T12:00:00;2022-05-23T14:00:00 2022-05-23T18:00:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T09:00:00 2022-05-28T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Gruissan Autres Lieu L'Espace d'Art Contemporain - Poulet de Gruissan Adresse 20 avenue de la Douane Ville Gruissan lieuville L'Espace d'Art Contemporain - Poulet de Gruissan Gruissan Departement Aude

L'Espace d'Art Contemporain - Poulet de Gruissan Gruissan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gruissan/

LA BUGADA, La Grande Lessive L’Espace d’Art Contemporain – Poulet de Gruissan 2022-05-16 was last modified: by LA BUGADA, La Grande Lessive L’Espace d’Art Contemporain – Poulet de Gruissan L'Espace d'Art Contemporain - Poulet de Gruissan 16 mai 2022 Gruissan L'Espace d'Art Contemporain - POULET DE GRUISSAN Gruissan

Gruissan Aude