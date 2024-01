La Bug de l’An 2000 – Génération nan nan. Club Haussmann Paris, vendredi 26 janvier 2024.

Le vendredi 26 janvier 2024

de 23h30 à 05h30

.Public adultes. payant

De Pink à David Guetta en passant par les L5 ou Pharrell Williams, La Bug de l’An 2000 c’est LA soirée qui te fait scintiller comme un GIF de dauphin sur ton Skyblog.

La Bug de l’An 2000 c’est la petite soeur des soirées We Are The 90’s.

Même ambiance, même folie, mais avec le jogging « peau de pêche » de Diam’s et un piercing en diamant sur le nez comme Christina Aguilera.

La Bug de l’An 2000 c’est LA soirée qui fait twerker Lady Gaga sur Cascada pendant qu’Avril Lavigne défie Sean Paul sur des chorés de Tecktonik.

C’est la Génération Nan Nan qui se trémousse comme un Wizz MSN au bon son de David Guetta !

Club Haussmann 23 Rue Taitbout 75009 Paris

Contact : https://fb.me/e/1LsXBGZKX https://www.facebook.com/people/La-Bug-de-lAn-2000/100085392322045/ https://www.toutbaigneproduction.com

Tout Baigne Prod