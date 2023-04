à la découverte d’n jardin en création La Buffonnerie Moutiers Saint-Jean Moutiers-Saint-Jean Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

à la découverte d'n jardin en création 2 – 4 juin La Buffonnerie Moutiers Saint-Jean 6, place de l'Hôpital 21500 Moutiers-Saint-Jean Moutiers-Saint-Jean 21500 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté Un jardin en cours de création, reprise d'un jardin paysager entourant une demeure familiale ancienne. Un espace à la fois structuré et fluide, jardin d'inspiration classique, jardin paysager aux grands arbres, potager contemporain en forme de cadran solaire et vigne travaillée en berceau de pergola. Une pratique du jardinage basée sur la permaculture et le désir de lier le jardin au paysage exceptionnel qui l'entoure. Accès aisé et parking proche du jardin

