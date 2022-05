La bûche – Les Magiconteurs, 21 juillet 2022, .

La bûche – Les Magiconteurs

2022-07-21 – 2022-07-21

Venez découvrir cette histoire contée et mise en musique par les Magiconteurs.

“Il était une fois, un bon seigneur, puissant et riche. Un soir, il se promenait à quelques pas du château, donnant la main à la petite Blanche-Rose, sa fille adorée. Tout à coup, le père sentit la petite main trembler dans la sienne, il lui sembla voir passer, rapide, une grande ombre noire et, atterré, fou de douleur, il se trouva seul : la petite Blanche-Rose avait disparu ! Il rassembla ses gens, on fouilla tous les recoins du parc, on parcourut tout le pays : ce fut peine perdue, personne ne put rien découvrir ; l’enfant avait disparu…”

A partir de 6ans.

Source : Les Magiconteurs

contact@lesmagiconteurs.fr +33 6 35 96 40 26 https://lesmagiconteurs.fr/

