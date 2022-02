La Bruja Centre culturel Henri-Desbals Toulouse

Apéro-spectacle —————— **En partenariat avec le centre social Bagatelle Assqot, dans le cadre du Mois de l’Égalité** **Femmes-Hommes** La Bruja est l’héritière du rythme ancestral des percussions latines. C’est une potion de textes engagés sur l’égalité des genres, sur le respect de la vie, et des histoires de vie de femmes qui se sont libérées des jougs du patriarcat. **Charango, chant, percussions** Natalia Urzua / **Basse, chant** Lolita Todeschini / **Accordéon, chant** Zaklin Simonian / **Cajón, chant** Maria Bouayad / **Trompette, chant, percussions** Emilie Bricault Suivi à 21h du spectacle _Jimmy et ses soeurs._

Entrée libre dans la limite des places disponibles

