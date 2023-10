LES ÉCOGESTES POUR L’EAU : FABRIQUEZ VOS PRODUITS D’ENTRETIEN La Bruere La Flèche, 25 novembre 2023, La Flèche.

La Flèche,Sarthe

Venez découvrir l’eau dans notre quotidien et notre impact sur celle-ci au travers d’un atelier avec une animatrice du CPIE..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

La Bruere

La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire



Come and find out about water in our daily lives and our impact on it through a workshop with a CPIE animator.

Ven a informarte sobre el agua en nuestra vida cotidiana y nuestro impacto en ella en un taller con un animador de actividades del CPIE.

Entdecken Sie das Wasser in unserem Alltag und unseren Einfluss darauf in einem Workshop mit einer Betreuerin des CPIE.

Mise à jour le 2023-10-19 par eSPRIT Pays de la Loire