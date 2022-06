LA BROUILLE Noyelles-sous-Lens Noyelles-sous-Lens Catégorie d’évènement: Noyelles-sous-Lens

2022-07-27 – 2022-07-06 235 rue Victor Hugo Noyelles-sous-Lens Pas-de-Calais Noyelles-sous-Lens Lectures et jeux sur le thème de l’amitié à partir de l’album de Claude Boujon Ne laisse pas une petite dispute briser UNE GRANDE AMITIE +33 3 21 70 30 40 https://www.mediathequedenoyelles.com/ Lectures et jeux sur le thème de l’amitié à partir de l’album de Claude Boujon 235 rue Victor Hugo Noyelles-sous-Lens

