La Brouette en Scène Broût-Vernet

Broût-Vernet

La Brouette en Scène Broût-Vernet, 5 mars 2022, Broût-Vernet.

2022-03-05 – 2022-03-05

Broût-Vernet Allier Broût-Vernet Pour notre première, nous recevrons Yves VESSIERE, auteur / compositeur / interprète de Montluçon qui vient avec ses dernières créations.

Des textes habiles où l’humour n’est jamais loin par un poète-musicien, hédoniste et … bourbonnais. la.brouette.en.scene@gmail.com +33 6 18 45 40 13 Broût-Vernet

