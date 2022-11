La brouette du père noël au profit des enfants ukrainiens Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

La brouette du père noël au profit des enfants ukrainiens Saint-Léonard-de-Noblat, 1 décembre 2022

2022-12-01 – 2022-12-23 Saint-Léonard-de-Noblat

Haute-Vienne Centre Ville Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv dans le centre ville en décembre aux horaires d’ouverture de chacun des commerçants participants. Résultat de la pesée le 23 décembre à 12h30. Rens. 06 10 21 25 65 En soutien aux enfants ukrainiens, l’association des commerçants renouvelle l’opération de la brouette du père noël. Une brouette pleine de bonnes choses offertes par les commerçants de Saint-Léonard-de-Noblat. Centre Ville Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

