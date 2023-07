Demi-journée à la ferme – Farm Trip (Les Brebis du Lochois) La Brosse Perrusson, 21 juillet 2023, Perrusson.

Perrusson,Indre-et-Loire

Excursion at Les Brebis du Lochois, discovering + cheese and wine tasting. Excursion à la ferme, découverte de la fabrication du fromage, jeu et dégustation de fromages et vins. En anglais et en français..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 19:00:00. 60 EUR.

La Brosse

Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Excursion at Les Brebis du Lochois, discovering + cheese and wine tasting. Excursion to the farm, discovering cheese making, games and cheese and wine tasting. In English and French.

Excursión a Les Brebis du Lochois, descubrimiento + degustación de quesos y vinos. Excursión a la granja, descubrimiento de la fabricación del queso, juegos y degustación de quesos y vinos. En inglés y francés.

Ausflug zu Les Brebis du Lochois, Entdeckung + Käse und Weinverkostung. Ausflug zum Bauernhof, Entdeckung der Käseherstellung, Spiel und Käse- und Weinverkostung. In Englisch und Französisch.

Mise à jour le 2023-07-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire