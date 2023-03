LA BROC’PLOMBINOISE Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’Évènement: Plombières-les-Bains

Vosges Plombières-les-Bains La Broc’Plombinoise est une manifestation qui se déroule chaque 2ème dimanche du mois d’avril à octobre de 8h00 à 17h00 dans le centre historique de PLombières.

Cette année nous aurons 4 thématiques, le 09 avril les vieux métiers, le 11 juin la musique, le 13 août les années vintage et le 08 octobre récup’création. +33 7 83 23 33 42 http://plombieres-les-bains.fr/ Mairie dePlombières

