La Broc’hantée – Le Parc déguisé Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drme

La Broc’hantée – Le Parc déguisé Dieulefit, 29 octobre 2022, Dieulefit. La Broc’hantée – Le Parc déguisé

Dieulefit Drme Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

2022-10-29 09:00:00 09:00:00 – 2022-10-29 Dieulefit

Drme Dieulefit de 9h à 19h au Eschirou création terrifiante de la lanterne.

Brocante

de 14h à 16h et de 17h à 19h Visite effrayante et immersive. Eschirou

14h: Le Parc déguisé : ateliers, contes, concert, vin chaud, citrouilles, jeux

19h : concert- et DJ Set déguisé contact@tierslieu-leparc.fr +33 4 75 53 36 84 https://www.tierslieu-leparc.fr/ Dieulefit

dernière mise à jour : 2022-10-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drme Autres Lieu Dieulefit Adresse Dieulefit Drme Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Ville Dieulefit lieuville Dieulefit Departement Drme

Dieulefit Dieulefit Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

La Broc’hantée – Le Parc déguisé Dieulefit 2022-10-29 was last modified: by La Broc’hantée – Le Parc déguisé Dieulefit Dieulefit 29 octobre 2022 Dieulefit Dieulefit Drme Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Drme

Dieulefit Drme