Atelier rocket stove La Brocante Eco-solidaire Mimbaste, 5 novembre 2023, Mimbaste.

Mimbaste,Landes

Venez découvrir ou redécouvrir le fonctionnement d’un rocket stove et ses utilisations. Nous vous présenterons différents modèles. Ensuite vous passerez à la partie pratique avec la fabrication d’un rocket stove.

Animé par Laurent & Mehdi. Sur inscription. Participation 20€. Repas partagé..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 17:30:00. EUR.

La Brocante Eco-solidaire

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and discover or rediscover how a rocket stove works and what it can be used for. We’ll show you different models. Then we’ll get down to the nitty-gritty of building a rocket stove.

Led by Laurent & Mehdi. Registration required. Participation 20? Lunch included.

Ven a descubrir o redescubrir cómo funciona y para qué sirve una estufa cohete. Le mostraremos diferentes modelos. Después nos pondremos manos a la obra para fabricar una estufa cohete.

Dirigido por Laurent y Mehdi. Inscripción obligatoria. Participación 20? Almuerzo incluido.

Lernen Sie die Funktionsweise eines Raketenstoves und seine Verwendungsmöglichkeiten kennen oder wiederzuentdecken. Wir werden Ihnen verschiedene Modelle vorstellen. Danach geht es zum praktischen Teil über, bei dem Sie einen Raketenstove herstellen.

Geleitet von Laurent & Mehdi. Nach vorheriger Anmeldung. Teilnahme an der Veranstaltung 20? Gemeinsames Essen.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans