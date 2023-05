Atelier menuiserie La brocante eco solidaire, 4 juin 2023, Mimbaste.

Mimbaste,Landes

Vous voulez apprendre tout les secret de la menuiserie ?

nous organisons un atelier de menuiserie le dimanche

Sur inscription. Participation : 20€. Repas en auberge espagnole..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 17:30:00. EUR.

La brocante eco solidaire Route d’Orthez

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Want to learn all the secrets of woodworking?

we’re organizing a woodworking workshop on Sunday

Registration required. Participation: 20? Spanish-style meal.

¿Quieres aprender todos los secretos de la carpintería?

el domingo organizamos un taller de carpintería

Inscripción obligatoria. Participación: 20? Comida en mesón español.

Möchtest du alle Geheimnisse der Tischlerei kennen lernen?

wir organisieren am Sonntag einen Tischlerei-Workshop

Eine Anmeldung ist erforderlich. Teilnahme an der Veranstaltung: 20? Essen in der Auberge espagnole.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Pays d’Orthe et Arrigans