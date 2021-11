Albi Halle du Castelviel Albi, Tarn La brocante du samedi Halle du Castelviel Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

La brocante du samedi Halle du Castelviel, 15 décembre 2018, Albi. La brocante du samedi

du samedi 15 décembre 2018 au samedi 25 janvier 2020 à Halle du Castelviel

Meubles industriels, bibelots, linge ancien, vaisselle, outils, vases, sièges, luminaires, objets en tous genres décoratifs ou utilitaires, argenterie, sculptures, tableaux, horloges, miroirs etc.,attendent les chineurs en quête de trouvailles, d’authenticité et de coups de cœur Avis aux chineurs plus de 50 brocanteurs vous attendent sous la halle du Castelvieil Halle du Castelviel Place du castelviel, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-12-15T07:00:00 2018-12-15T12:00:00;2018-12-22T07:00:00 2018-12-22T12:00:00;2018-12-29T07:00:00 2018-12-29T12:00:00;2019-01-05T07:00:00 2019-01-05T12:00:00;2019-01-12T07:00:00 2019-01-12T12:00:00;2019-01-19T07:00:00 2019-01-19T12:00:00;2019-01-26T07:00:00 2019-01-26T12:00:00;2019-02-02T07:00:00 2019-02-02T12:00:00;2019-02-09T07:00:00 2019-02-09T12:00:00;2019-02-16T07:00:00 2019-02-16T12:00:00;2019-02-23T07:00:00 2019-02-23T12:00:00;2019-03-02T07:00:00 2019-03-02T12:00:00;2019-03-09T07:00:00 2019-03-09T12:00:00;2019-03-16T07:00:00 2019-03-16T12:00:00;2019-03-23T07:00:00 2019-03-23T12:00:00;2019-03-30T07:00:00 2019-03-30T12:00:00;2019-04-06T07:00:00 2019-04-06T12:00:00;2019-04-13T07:00:00 2019-04-13T12:00:00;2019-04-20T07:00:00 2019-04-20T12:00:00;2019-04-27T07:00:00 2019-04-27T12:00:00;2019-05-04T07:00:00 2019-05-04T12:00:00;2019-05-11T07:00:00 2019-05-11T12:00:00;2019-05-18T07:00:00 2019-05-18T12:00:00;2019-05-25T07:00:00 2019-05-25T12:00:00;2019-06-01T07:00:00 2019-06-01T12:00:00;2019-06-08T07:00:00 2019-06-08T12:00:00;2019-06-15T07:00:00 2019-06-15T12:00:00;2019-06-22T07:00:00 2019-06-22T12:00:00;2019-06-29T07:00:00 2019-06-29T12:00:00;2019-07-06T07:00:00 2019-07-06T12:00:00;2019-07-20T07:00:00 2019-07-20T12:00:00;2019-07-27T07:00:00 2019-07-27T12:00:00;2019-08-03T07:00:00 2019-08-03T12:00:00;2019-08-10T07:00:00 2019-08-10T12:00:00;2019-08-17T07:00:00 2019-08-17T12:00:00;2019-08-24T07:00:00 2019-08-24T12:00:00;2019-08-31T07:00:00 2019-08-31T12:00:00;2019-09-07T07:00:00 2019-09-07T12:00:00;2019-09-14T07:00:00 2019-09-14T12:00:00;2019-09-21T07:00:00 2019-09-21T12:00:00;2019-09-28T07:00:00 2019-09-28T12:00:00;2019-10-05T07:00:00 2019-10-05T12:00:00;2019-10-12T07:00:00 2019-10-12T12:00:00;2019-10-19T07:00:00 2019-10-19T12:00:00;2019-10-26T07:00:00 2019-10-26T12:00:00;2019-11-02T07:00:00 2019-11-02T12:00:00;2019-11-09T07:00:00 2019-11-09T12:00:00;2019-11-16T07:00:00 2019-11-16T12:00:00;2019-11-23T07:00:00 2019-11-23T12:00:00;2019-11-30T07:00:00 2019-11-30T12:00:00;2019-12-07T07:00:00 2019-12-07T12:00:00;2019-12-14T07:00:00 2019-12-14T12:00:00;2019-12-21T07:00:00 2019-12-21T12:00:00;2019-12-28T07:00:00 2019-12-28T12:00:00;2020-01-04T07:00:00 2020-01-04T12:00:00;2020-01-11T07:00:00 2020-01-11T12:00:00;2020-01-18T07:00:00 2020-01-18T12:00:00;2020-01-25T07:00:00 2020-01-25T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Halle du Castelviel Adresse Place du castelviel, 81000 Albi Ville Albi lieuville Halle du Castelviel Albi