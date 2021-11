Albi Halle du Castelviel Albi, Tarn La brocante du 14 juillet Halle du Castelviel Albi Catégories d’évènement: Albi

Près de 70 exposants venus de tout le Sud Ouest s’installeront avec des meubles rustiques et industriels, du linge ancien, des bibelots,….pour le plus grand plaisir des chineurs. En fin d’après midi un apéro concert est proposé afin d’attendre le moment où le ciel sera illuminé par le feu d’artifice tiré sur les berges du Tarn voisines. Comme chaque année, à l’occasion de la fête du 14 juillet, la Brocante du Castelviel prends place sous la halle pour une édition spéciale. Halle du Castelviel Place du castelviel, 81000 Albi Albi Tarn

