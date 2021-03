La brocante de printemps Allées de Tourny, 12 mars 2021-12 mars 2021, Bordeaux.

La brocante de printemps

du vendredi 12 mars au samedi 13 mars à Allées de Tourny

Une petite avancée en cette période d’annulations : la brocante s’installe Allées de Tourny, les 12 et 13 mars de 8h30 à 17h30.

**30 professionnels de la brocante et de l’antiquité** vous donnent rendez-vous sur les allées de Tourny. Dans le respect des règles sanitaires et les larges allées de Tourny, venez découvrir : livres, art de la table, vintage, linge, mobilier, vinyles, art populaire, bijoux anciens et fantaisies, jouets anciens, esprit campagne et brocante décorative, art africain et bijoux ethniques, …. pour tous les goûts et les envies

Entrée libre

Allées de Tourny, les 12 et 13 mars de 8h30 à 17h30

Allées de Tourny 33000 BORDEAUX Bordeaux



