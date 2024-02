La brocante de Martailly le bourg Martailly-lès-Brancion, dimanche 28 juillet 2024.

La brocante de Martailly le bourg Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

le 28 juillet 2024, 17 ième brocante organisée par Pierres et Mémoire à Martailly Lès Brancion dans les rues du village et autour de la grande fontaine.

De 7 heures à 18 heures. Déambulation sympathique dans un village classé « village de caractère »,objets de qualité. Les membres de l’association organise le bar et la petite restauration dans la cour ombragée de l’ancienne école. Les produits sont achetés chez les artisans des villages poches et aux coopératives environnantes.

Le bénéfice de la brocante est destiné à la rénovation de petit patrimoine local. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 07:00:00

fin : 2024-07-28 18:00:00

le bourg dans les rues du village

Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté martaillypierresetmemoire@gmail.com

