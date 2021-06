Lille rue des Bois-Blancs Lille, Nord La brocante de la St Glinglin rue des Bois-Blancs Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

La brocante de la St Glinglin rue des Bois-Blancs, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Lille. La brocante de la St Glinglin

du jeudi 1 juillet au samedi 10 juillet à rue des Bois-Blancs

**Samedi 10 juillet de 14h30 à 18h30** c’est la Fête de la St Glinglin à Bois-Blancs ! Orchéstrée par le CABB, plusieurs animations et une brocante auront lieu sur la rue des Bois-Blancs (pietonisée tout l’été) et sur la Plaine des Vachers. **Inscription pour la brocante le jeudi 1er juillet de 18h30 à 20h30 à l’Espace Edouard Pignon, 11 rue Guillaume Tell.** Attention places limitées à 50 et réservées aux habitants des Bois-Blancs. Informations et réservations auprès du CABB au 03 20 86 25 71 ou [[contact@cabb-lille.fr](contact@cabb-lille.fr)](contact@cabb-lille.fr) Animations et brocante rue des Bois-Blancs rue des Bois-Blancs Lille Bois-Blancs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T18:30:00 2021-07-01T20:30:00;2021-07-10T14:30:00 2021-07-10T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu rue des Bois-Blancs Adresse rue des Bois-Blancs Ville Lille lieuville rue des Bois-Blancs Lille