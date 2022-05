LA BROC’ PLOMBINOISE Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains Vosges “La Broc’ Plombinoise” c’est le rendez-vous des brocanteurs, antiquaires et artisans d’art.

Chaque deuxième dimanche, du mois d’avril à octobre.

Réservation et renseignements auprès de dominique.baron@plombieres.fr dominique.baron@plombieres.fr +33 3 29 66 00 24 http://www.plombierslesbains.fr/ mairie de plombieres

