La Broc des kids et des babies

Paris

Le samedi 13 mai 2023

de 14h00 à 18h00

gratuit

La tant attendue broc des kids et des babies, vide-greniers des enfants du 9e, fait son grand retour le samedi 13 mai ! C’est l’événement dédié aux enfants qui va leur permettre de « vider » leurs chambres, tout en faisant des heureux.

Elle aura lieu de 14h à 18h à la mairie du 9e arrondissement.

Vente de jouets, livres, vêtements d'enfants et de nourrissons, matériel de puériculture… Venez faire des affaires ! Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 Paris

