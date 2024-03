« La Brise de la Pastille », Galapiat Cirque | Itinérances 2024 Espace du Moulin de la Cour La Séguinière, samedi 1 juin 2024.

« La Brise de la Pastille », Galapiat Cirque | Itinérances 2024 Un clown acrobate et un musicien à l’univers sonore bien trempé investiront le bel écrin de verdure de l’espace du Moulin de la Cour pour nous en mettre plein les yeux, les oreilles et le cœur ! Samedi 1 juin, 16h00 Espace du Moulin de la Cour Payant, sur réservation

Un clown acrobate au mât chinois et aux questions existentielles. Un musicien à l’univers sonore bien trempé. Des paroles en l’air qui questionneraient la vie sur Terre. Effrayé par le brouhaha du monde, ce clown tendre et rock’n’roll, agile et exubérant, s’envoie en l’air et essaie, là-haut, de mettre un pied devant l’autre. Mais attention, comme l’archet sur les cordes, parfois ça crisse, ça grince et ça explose… Musicien ? Acrobate ? Philosophe ? À ses côtés, un musicien prolonge avec virtuosité ses tourments et états d’âme dans une partition aussi viscérale que tribale.

Tous deux investiront le bel écrin de verdure de l’espace du Moulin de la Cour pour nous en mettre plein les yeux, les oreilles et le cœur !

Samedi 01/06 | 16h

Espace du Moulin de la Cour, La Séguinière

Dès 5 ans

De 3 € à 8 € (pour connaître le détail des tarifs, rendez-vous sur notre site Internet)

À l’accueil/billetterie du Jardin de Verre

Par téléphone au 02 41 65 13 58

Sur le site Internet : https://www.jardindeverre.fr

Sur place, 30 minutes avant le spectacle

Ce spectacle est organisé dans le cadre de la saison culturelle « Itinérances » de Cholet Agglomération avec la commune de La Séguinière. Sans plus attendre, parcourez le programme de la saison culturelle pour découvrir les autres propositions culturelles du Jardin de Verre, des Musées de Cholet, de la Ludothèque, du Conservatoire du Choletais et de l’École d’Arts du Choletais : https://www.cholet.fr/dossiers/dossier_5540_itinerances.html

Cholet Jardin de Verre

