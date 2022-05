La Brise de la Pastille Brest, 15 mai 2022, Brest.

La Brise de la Pastille Bois de la Brasserie 12 Rue Claude Goasdoué Brest

2022-05-15 16:00:00 – 2022-05-15 16:45:00 Bois de la Brasserie 12 Rue Claude Goasdoué

Brest Finistère

Moïse Bernier est un clown existentiel qui fait partie de Galapiat Cirque, ce collectif de jeunes gens venus s’installer en Bretagne au sortir de l’École nationale de Cirque de Châlons-en-Champagne. Adepte du mât chinois, Moïse brave hauteur et gravité. Quoi de plus réjouissant pour nous envoyer en l’air ? Dans les bois de la Brasserie – Gratuit

Accompagné par un camarade musicien aux pieds bien ancrés sur terre, un clown acrobate, tendre, agile et rock and roll, lance des paroles en l’air, et prend de la hauteur. Effrayé par le brouhaha du monde, il essaie, là-haut, sur son mât ou tout autre hauteur qu’il aura déniché, de mettre un pied devant l’autre. Pas à pas, mot à mot, en proie à mille questions concernant la vie sur terre, il défie la gravité. Tel un animal fragile et solitaire, il s’adresse à nous, joue avec nous et nous effraie autant qu’il nous fait rire. Mais attention, comme l’archet sur les cordes, parfois ça crisse, ça grince, ça explose…

Dans le cadre de La Fête du Pont de la Brass à Lambézellec (Brest).

Galapiat Cirque – Moïse Bernier

accueil@lamaisondutheatre.com +33 2 98 47 33 42 http://www.lamaisondutheatre.com/

Bois de la Brasserie 12 Rue Claude Goasdoué Brest

