Six heures du soir en été La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine, 1 juillet 2023, Vitry-sur-Seine.

Ce rendez-vous met à l’honneur les formes brèves, à la croisée de la danse et du sport, comme autant de fulgurances et fragments chorégraphiques et sportifs disséminés entre le jardin et le parvis de la briqueterie.

Raconte-moi tout, vite, en trois gestes pourrait être la maxime de ce rendez-vous de la brièveté, des jaillissements radieux et incisifs.

Au programme !

• Sensations d’été

Depuis l’automne 2022, Anna Carraud, Marcela Santander Corvalán, Inès Hernández et Clint Lutes donnent corps aux ateliers Dopamine ! partageant avec les amateurs et leurs techniques de danse improvisée alliant des pratiques somatiques. Ce 1er juillet, nous vous invitons à participer à notre restitution : Sensations d’été un moment où nous allons vivre des états comme : la chaleur, la joie et le farniente en passant aussi par l’accélération. Ces actions viendront composer notre paysage d’été dans le jardin de la briqueterie en imaginant cet espace comme un grand spa d’été collectif.

• Vers un soleil noir de et avec Joaquín Collado

Depuis 2017, Joaquín Collado explore des processus scéniques pour altérer les contours de son corps et de sa danse, avec la motivation d’embrasser d’autres corps multiples qui existent dans la sphère de l’espace, du monstrueux et du poétique. Avec Vers un soleil noir, il met en dialogue la performativité de la danse de salon de compétition- dite danse sportive – avec la figure de l’idiot. Une invocation de la puissance poétique des stéréotypes qui nous habitent.

• Osiem de et avec Oktawia Scibior & Samory Ba

Ex-patineurs artistiques de haut-niveau, Oktawia Scibior et Samory Ba proposent une nouvelle poétique du geste s’appuyant sur une approche moderne du patinage.

Samory Ba est le co-fondateur de l’association québécoise Le Patin Libre qui en 2010 décidait de supprimer les limites imposées par les codes rigides du patinage ‘dit’ artistique. Après plusieurs créations sur glace et depuis la pandémie, avec Oktawia Scibio, il chausse les rollers profitant de l’espace public pour explorer ensemble une gestuelle inédite. Une expérience du patinage libre, un dialogue entre la glisse et la danse.

• Bounhoume de la compagnie INO

Bounhoume questionne le rapport entre L’Homme et la Terre. Plus encore, entre l’Homme et son environnement, son rapport au vivant au territoire et à l’autre. Peu à peu on voit naître une complicité, une entraide, une fusion, qui nous portent et nous inspirent jusqu’au dernier souffle.

• Toujours de 3/4 face ! de et avec Loraine Dambermont

Selon Johnny Cadillac, ancien karatéka belge, le 3/4 face est LA position de défense par excellence ! Loraine Dambermont livre un seule-en-scène décalé parsemé d’auto-dérision et nous dévoile ses secrets de self-defense les plus infaillibles. Sa performance met au défi la virtuosité physique et mentale de l’interprète en poussant les limites d’un corps astreint entre l’endurance d’un marathon de mouvements et l’extrême précision de sa propre musicalité.

• Marathon de la danse de et avec Simon Tanguy & Marzena Krzeminska

Venez relever les défis les plus fous avec le chorégraphe Simon Tanguy !

« Le but est de danser tout en s’amusant. Les défis varient et peuvent aller de la meilleure imitation de Beyoncé ou de Michael Jackson, de la danse accélérée ou ralentie au maximum, à la manière de zombies ou bien encore le meilleur solo de hip-hop. Il y a beaucoup de possibilités ! »

Arbitre de la soirée, Marzena Krzeminska se chargera d’observer les porteurs de dossards afin de les départager avec le plus d’objectivité possible. Quant à DJ Sam One, il s’occupera des platines pour mettre le feu sur le dance floor.

La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne 17 avenue Robert Degert 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Val-de-Marne Île-de-France http://www.alabriqueterie.com https://www.facebook.com/alabriqueterie Avec sa grande cheminée en brique rouge, la briqueterie est une ancien bâtiment industriel caractéristique de la seconde moitié du XIXe siècle. Aujourd'hui, propriété du Conseil général du Val-de-Marne, elle est devenue, en 2012 le Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne, premier lieu de fabrique pour la création dans le domaine de la danse en Île-de-France.

© Joseph Banderet