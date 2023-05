La Brique X Acid Guru L’Alimentation Générale, 15 juin 2023, Paris.

Le jeudi 15 juin 2023

de 20h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Le concert tant attendu est arrivé ! La Brique X Acid Guru à l’Alimentation Générale le 15 juin !!

Prépare-toi à enflammer cette soirée sous le signe du kick cosmique de La Brique et du rythme endiablé d’Acid Guru. Et tout cela à la fameuse Alimentation Générale, ça risque d’être corsé ou devrais-je dire, acidulé ! Echauffe tes hanches, entraine tes cervicales, et viens taper du pied dès 20h !

LINE-UP :

→ La Brique (techno-electro live music)

Leur leitmotiv : paillettes sur la gueule, boom boom dans ta face. Entre électro planante et techno galvanisante, ces 6 briqueur.se.s vous feront voyager dans le kick cosmique. Vous ne saurez où donner de la tête et du pieds !

→ Acid Guru (brasshouse live music)

Leur musique acidulée te donnera l’envie de danser, sauter, chanter !! Sous leur euphorique brasshouse et leur flow électro-acoustique, tu pourras te lâcher pour cette nuit qui s’annonce épique.

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/EgZbJn6m

La Brique X Acid Guru