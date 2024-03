La brique et le miroir Le Cinématographe Nantes, dimanche 21 avril 2024.

La brique et le miroir Film dramatique iranien de Ebrahim Golestan Dimanche 21 avril, 18h00 Le Cinématographe Tarifs : 5€ / 3€ / 3,50€

Film programmé dans le cadre du Cycle cinéma iranien au Cinématographe

LA BRIQUE ET LE MIROIR

Film de Ebrahim Golestan

Iran, 1965, 2h06, VOSTF • avec Zakaria Hashemi, Taji Ahmadi • NUM, version restaurée

Hashem est chauffeur de taxi. Un soir, il se retrouve seul avec un enfant abandonné par une femme mystérieuse en tchador noir. Réalisé en décors naturels et en format Scope, La Brique et le miroir porte un regard critique sur la situation en Iran alors que se met en place la Révolution blanche, 15 ans avant celle de 1979. Cette oeuvre satirique, dépeignant la société iranienne, amorçait l’essor de la Nouvelle Vague cinématographique iranienne.

Le Cinématographe 12 bis rue des Carmélites Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire