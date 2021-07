Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LA BRIQUE DANS LA VILLE – DANS LE CADRE DES FLÂNERIES MANCELLES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

LA BRIQUE DANS LA VILLE – DANS LE CADRE DES FLÂNERIES MANCELLES Le Mans, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Le Mans. LA BRIQUE DANS LA VILLE – DANS LE CADRE DES FLÂNERIES MANCELLES 2021-07-06 – 2021-07-06 Près de l’arrêt de tramway Place de l’Eperon

Le Mans Sarthe De tous temps, l’argile fut largement exploitée pour ses qualités intrinsèques. Malléable, exploitable, manufacturée puis usinée, la brique fut un matériau diversement apprécié par la classe ouvrière, les industriels et la noblesse provinciale. Ce parcours démontre les différentes formes d’utilisation de ce matériau multi-séculaire ! Visite organisée par l’Office de Tourisme, dans le cadre des « Flâneries mancelles » ! Réservation obligatoire. Tarif : 5€ / adulte.

3€ / enfant – de 12 ans, demandeur d’emploi, étudiant. Rappel des consignes :

– Le port du masque est obligatoire

– Une distance de sécurité devra être respectée. Rendez-vous à 15h, place de l'Eperon.

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Mans Adresse Près de l'arrêt de tramway Place de l'Eperon Ville Le Mans lieuville 48.00526#0.1948