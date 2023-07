SESSION D’INITIATION AU SKATE TOUT TERRAIN La Briorderie Rouans, 17 juillet 2023, Rouans.

Rouans,Loire-Atlantique

Vous connaissez le skate ? vous aimez rider ? vous voulez découvrir une nouvelle expérience en associant le skate au tout terrain ? Cette initiation est faite pour vous !.

2023-07-17 fin : 2023-07-17 17:15:00. .

La Briorderie

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Do you know skateboarding? Do you like to ride? Would you like to discover a new experience by combining skateboarding with off-roading? This introductory course is for you!

¿Conoces el monopatín? ¿Te gusta la conducción? ¿Te gustaría descubrir una nueva experiencia combinando el monopatín con el todoterreno? ¡Entonces este curso de iniciación es para ti!

Sie kennen Skateboarding? Sie fahren gerne? Sie möchten eine neue Erfahrung machen und Skateboarding mit Offroad kombinieren? Dann ist diese Einführung genau das Richtige für Sie!

