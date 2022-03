LA BRIGADE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

LA BRIGADE Espace culturel Robert-Doisneau, 28 avril 2022, Meudon. LA BRIGADE

du jeudi 28 avril au samedi 30 avril à Espace culturel Robert-Doisneau

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ? comedie de louis-julien petit avec audrey lamy… france – 2022 – 1h37 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T20:30:00 2022-04-28T22:07:00;2022-04-29T17:00:00 2022-04-29T18:37:00;2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T22:07:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

LA BRIGADE Espace culturel Robert-Doisneau 2022-04-28 was last modified: by LA BRIGADE Espace culturel Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau 28 avril 2022 Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine