Ormes Salle François Rabelais Loiret, Ormes La brigade anti-gaspi Salle François Rabelais Ormes Catégories d’évènement: Loiret

Ormes

La brigade anti-gaspi Salle François Rabelais, 25 novembre 2021, Ormes. La brigade anti-gaspi

Salle François Rabelais, le jeudi 25 novembre à 18:30

Spectacle interactif et conférence autour du gaspillage alimentaire

Tout Public – Gratuit – Sur inscription

Spectacle interactif et conférence Salle François Rabelais 147 rue Nationale, 45140 Ormes Ormes Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T18:30:00 2021-11-25T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Ormes Autres Lieu Salle François Rabelais Adresse 147 rue Nationale, 45140 Ormes Ville Ormes lieuville Salle François Rabelais Ormes