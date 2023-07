Découverte du site du moulin Bovagnet et visite guidée du moulin La Bridoire – Parking du boulodrome et du jardin des Oréades La Bridoire, 17 septembre 2023, La Bridoire.

Le moulin Bovagnet est le dernier témoin du riche passé hydraulique du village de La Bridoire qui comptait de nombreux moulins le long de la rivière Thiers. Son caractère exceptionnel réside dans son organisation sur 4 niveaux et dans ses installations qui permettent de lire l’évolution du moulin de la meunerie en 1836 à la minoterie en 1911. Il a fonctionné de 1836 à 1939 et depuis les machines sont restées en l’état. Le visiteur voyage dans le temps et découvre un lieu authentique où tout est resté « dans son jus ». Le moulin dispose également d’un parc agricole présentant du petit patrimoine vernaculaire (four à pain, soues, étables, charretières..) Le site est en cours de sauvegarde par une équipe de bénévoles de l’association « A la découverte du Passé de La Bridoire », en partenariat avec la Mairie. Des guides bénévoles de l’association vous proposent des visites guidées du site d’une durée d’1h.

La Bridoire – Parking du boulodrome et du jardin des Oréades 1 route de la Combe 73520 LA BRIDOIRE La Bridoire 73520 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://passelabridoire.fr Le site du moulin Bovagnet se compose de 2 espaces : le parc agricole et son patrimoine vernaculaire ainsi que le moulin Stationnement sur le parking du boulodrome et du jardin des Oréades puis cheminement à pied sur 50m le long de la rivière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Hervé Diologent – Photographe