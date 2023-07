EQUIDAYS – Visite de l’élevage du Gui Nel La Bretonnière 971 Chemin du Malis Saint-Pierre-des-Ifs, 21 octobre 2023, Saint-Pierre-des-Ifs.

Saint-Pierre-des-Ifs,Calvados

Depuis près de 30 ans, le couple Stevens élève des poneys welsh cobs à Saint-Pierre des Ifs. Issu du pays de Galles, le welsh cob est l’un des quatre types de poney welsh qui est divisé en quatre catégories (avec le welsh mountain, welsh pony et welsh pony type cob). L’élevage est basé sur une sélection rigoureuse en fonction des caractéristiques morphologiques particulières à la race et la génétique..

2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21 16:00:00. .

La Bretonnière 971 Chemin du Malis

Saint-Pierre-des-Ifs 14100 Calvados Normandie



The Stevens couple have been breeding welsh cobs at Saint-Pierre des Ifs for almost 30 years. Originating in Wales, the welsh cob is one of four types of welsh pony, divided into four categories (along with welsh mountain, welsh pony and welsh pony type cob). Breeding is based on rigorous selection according to breed-specific morphological characteristics and genetics.

El matrimonio Stevens cría cobs galeses en Saint-Pierre des Ifs desde hace casi 30 años. Originario de Gales, el welsh cob es uno de los cuatro tipos de ponis galeses, divididos en cuatro categorías (junto con el welsh mountain, el welsh pony y el welsh pony type cob). La cría se basa en una selección rigurosa en función de las características morfológicas y genéticas particulares de la raza.

Seit fast 30 Jahren züchtet das Ehepaar Stevens in Saint-Pierre des Ifs Welsh-Cob-Ponys. Der aus Wales stammende Welsh Cob ist einer der vier Typen von Welsh-Ponys, die in vier Kategorien unterteilt werden (neben Welsh Mountain, Welsh Pony und Welsh Pony Typ Cob). Die Zucht basiert auf einer strengen Selektion nach rassespezifischen morphologischen Merkmalen und Genetik.

