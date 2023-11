ATELIER « DÉCOUVREZ LA MÉDIATION ÉQUINE : COMMENT S’INSPIRER DU CHEVAL POUR MIEUX VIVRE SON QUOTIDIEN » La Bretonnerie Saint-Symphorien, 12 novembre 2023, Saint-Symphorien.

Saint-Symphorien,Sarthe

Atelier « Découvrez la médiation équine : comment s’inspirer du cheval pour mieux vivre son quotidien ».

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

La Bretonnerie Route de Parennes

Saint-Symphorien 72240 Sarthe Pays de la Loire



Workshop « Discover equine mediation: how to draw inspiration from the horse to better live your daily life »

Taller « Descubra la mediación equina: cómo inspirarse en el caballo para mejorar su vida cotidiana »

Workshop « Entdecken Sie die Pferdemediation: Wie man sich vom Pferd inspirieren lässt, um seinen Alltag besser zu bewältigen »

Mise à jour le 2023-10-26 par eSPRIT Pays de la Loire