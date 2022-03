La Bretagne vue par des peintres du 19e Médiathèque le Château, 17 mai 2022, Plaisir.

du mardi 17 mai au samedi 2 juillet à Médiathèque le Château

**EXPOSITION Du mardi 17 mai au samedi 2 juillet 2022** Originaire du Finistère sud, **Alain Kergourlay** est un peintre autodidacte qui peint principalement des reproductions d’artiste célèbres (Manet, Vermeer de Delft…). Surpris de voir qu’il y a autant de peintres français et étrangers qui ont résidé et fréquenté Concarneau et sa région, il décide de travailler autour du sujet « les peintres et la Bretagne ». _Tout public_

Accès libre

Concarneau, son port et sa ville close ont attiré, entre 1870 et les années 1950, de nombreux peintres, venus de toute la France, des Etats Unis et du monde entier.

Médiathèque le Château 282, rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Plaisir Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

