Découvrez librement l’exposition permanente du musée de la carte postale

Riche d’une étonnante collection de cartes postales, ce musée offre un voyage hors du temps à travers la Bretagne des années 1900 à nos jours. A travers une scénographie interactive mêlant musique, sons, images et vidéos, le Carton voyageur invite à se promener dans une « Bretagne recto-verso ». Les milliers de paysages et de scènes de la vie quotidienne immortalisés par les photographes et les nombreuses correspondances échangées sont autant de témoignages sur la vie de nos aïeux. Ce musée s’adresse à toutes les générations : les plus jeunes adoreront expérimenter le livret-découverte et les dispositifs multimédia tandis que les plus grands s’attarderont davantage sur les cartes postales et objets exposés. Que vous disposiez de 30mn, d’1 heure ou d’un après-midi, le musée se découvre selon vos envies, plusieurs parcours de visite sont proposés.

Con una sorprendente colección de postales, este museo ofrece un viaje fuera del tiempo a través de Bretaña desde 1900 hasta la actualidad. A través de una escenografía interactiva que mezcla música, sonidos, imágenes y vídeos, el Cartón viajero invita a pasear por una «Bretaña de doble cara». Los miles de paisajes y escenas de la vida cotidiana inmortalizados por los fotógrafos y las numerosas correspondencias intercambiadas son testimonios de la vida de nuestros antepasados. Este museo está dirigido a todas las generaciones: a los más jóvenes les encantará experimentar el folleto-descubrimiento y los dispositivos multimedia mientras que los más grandes se detendrán más en las postales y objetos expuestos. Si dispones de 30 minutos, 1 hora o una tarde, el museo se descubre según tus deseos, se proponen varios recorridos de visita.

