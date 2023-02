La Bretagne de Napoléon III Saint-Malo, 10 février 2023, Saint-Malo .

La Bretagne de Napoléon III

2023-02-10 – 2023-02-10

Conférence animé par Gérard Pauchet et proposée par l’Université du Temps libre du Pays de Saint-Malo.

Le voyage de l’Empereur et l’Impératrice en 1858 s’inscrit dans une démarche aux objectifs multiples : reconquérir politiquement la Bretagne, adapter les objectifs militaires et préparer les mutations économiques. Ces préoccupations se traduisent par des promesses, généralement tenues, et des dons consentis d’une étape à l’autre, qui auront favorisé l’émergence d’une dimension industrielle et capitaliste dans cette Bretagne à l’économie essentiellement rurale et artisanale. Nous retracerons les grandes étapes qui ont marqué notre région depuis cette époque, et présenterons les traces actuelles des réalisations du règne.

Entrée prioritaire aux élèves de l’UTL.

