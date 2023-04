LE FESTIVAL D’ANICÉ, 27 juillet 2023, La Bresse.

Le Festival d’Anicé accueille petits et grands à La Bresse pour 3 jours d’animations, de spectacles, de jeux et de rire… un moment de partage 100% famille.. Enfants

Vendredi 2023-07-27 à ; fin : 2023-07-29 . EUR.

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



The Anicé Festival welcomes young and old to La Bresse for 3 days of entertainment, shows, games and laughter… a moment of sharing 100% family.

El Festival Anicé acoge a grandes y pequeños en La Bresse durante 3 días de animaciones, espectáculos, juegos y risas… un momento para compartir al 100% en familia.

Das Festival d’Anicé empfängt Groß und Klein in La Bresse für drei Tage voller Animationen, Aufführungen, Spiele und Lachen… ein Moment des Teilens 100% für die ganze Familie.

Mise à jour le 2023-04-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES