TOUR DE FRANCE 2023 : 20ÉME ÉTAPE BELFORT / LE MARKSTEIN Col de Grosse-Pierre, 22 juillet 2023, La Bresse.

La 20e étape du Tour de France 2023, entre Belfort et Le Markstein promet une belle bataille pour les grimpeurs. Longue de 133km, c’est surtout une véritable étape de montagne avec une succession de cols vosgiens, le Col de la Croix des Moinats, le Col de Grosse-Pierre, Lac de Lispach puis le Col des Feignes.. Tout public

Samedi 2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . 0 EUR.

Col de Grosse-Pierre route de Gérardmer

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



The 20th stage of the Tour de France 2023, between Belfort and Le Markstein promises a great battle for the climbers. 133km long, it is above all a real mountain stage with a succession of Vosges passes, the Col de la Croix des Moinats, the Col de Grosse-Pierre, Lac de Lispach and the Col des Feignes.

La 20ª etapa del Tour de Francia 2023, entre Belfort y Le Markstein, promete una gran batalla para los escaladores. La etapa, de 133 km, es sobre todo una auténtica etapa de montaña con una sucesión de puertos de los Vosgos, el Col de la Croix des Moinats, el Col de Grosse-Pierre, Lac de Lispach y el Col des Feignes.

Die 20. Etappe der Tour de France 2023 zwischen Belfort und Le Markstein verspricht einen großen Kampf für die Kletterer. Die 133 km lange Etappe ist vor allem eine echte Bergetappe mit einer Reihe von Vogesenpässen, dem Col de la Croix des Moinats, dem Col de Grosse-Pierre, Lac de Lispach und schließlich dem Col des Feignes.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES