MARCHÉ D’ÉTÉ Place du Champtel, 5 juillet 2023, La Bresse.

Venez découvrir les artisans et producteurs de notre région sur les marchés d’été dans une ambiance conviviale. Vous pourrez échanger avec ces professionnels qui, pour certains, travailleront devant vous. Sur place, petite restauration, orchestres.. Tout public

Mercredi 2023-07-05 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-23 21:00:00. 0 EUR.

Place du Champtel

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Come and discover the craftsmen and producers of our region on the summer markets in a friendly atmosphere. You will be able to exchange with these professionals who, for some, will work in front of you. On the spot, small restoration, orchestras.

Venga a descubrir a los artesanos y productores de nuestra región en los mercados de verano, en un ambiente agradable. Podrá hablar con estos profesionales, algunos de los cuales trabajarán delante de usted. In situ, pequeño catering, orquestas.

Entdecken Sie auf den Sommermärkten in einer geselligen Atmosphäre die Handwerker und Produzenten unserer Region. Sie können sich mit diesen Fachleuten austauschen, die zum Teil auch vor Ihren Augen arbeiten werden. Vor Ort gibt es kleine Snacks und Musikkapellen.

