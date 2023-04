THÉÂTRE – 12 HOMMES EN COLÈRE 113 rue du Hohneck, 22 avril 2023, La Bresse.

La Compagnie Cent Scène vous présente 12 Hommes en colère, pièce de théâtre d’après l’oeuvre de Réginald Rose, mise en scène par René Vincent-Viry. Vente des billets à la Maison de la Presse de La Bresse.. Tout public

Mardi 2023-04-22 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-22 . EUR.

113 rue du Hohneck Petit Théâtre du Neufpré

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



The Compagnie Cent Scène presents 12 Hommes en colère, a play based on the work of Réginald Rose, directed by René Vincent-Viry. Tickets are sold at the Maison de la Presse in La Bresse.

La Compagnie Cent Scène presenta 12 Hommes en colère, una obra basada en la obra de Réginald Rose, dirigida por René Vincent-Viry. Venta de entradas en la Maison de la Presse de La Bresse.

Die Compagnie Cent Scène präsentiert Ihnen 12 Hommes en colère, ein Theaterstück nach dem Werk von Réginald Rose, inszeniert von René Vincent-Viry. Kartenverkauf im Maison de la Presse in La Bresse.

