COLOS APPRENANTES 19 au 26 février 2022 pour les personnes en situation de handicap Gîte Du Moutier Des Fées, 18 février 2022 00:00, La Bresse.

19 – 26 février 2022 Sur place 699 pour une semain https://www.envoleducatifetsportif.fr/sejours-et-reservations/

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Demande d’information à : sejour@envoleducatifetsportif.fr ou 01 79 46 79 71

Attention : Vous ne pouvez bénéficier que d’une seule aide ANCV par an

ENVOL EDUCATIF ET SPORTIF organise des séjours de soutien scolaire, linguistiques, et sportifs pour les primaires, les collégiens, et les lycéens pendant les vacances scolaires.

Nos points forts GROUPES DE 4 OU 5 ELEVES MAXIMUM

Accompagnement aussi des enfants présentant des troubles des apprentissages : DYS, TDHA…

Les matières les plus importantes

dans le cursus scolaire

sont enseignées dans nos

centres de vacances :

français, mathématique,

physique, SVT, économie,

anglais et espagnol.

Séjour d’une semaine type :

Arrivée le samedi

Découverte des lieux le dimanche. Cours chaque matin et activités l’après midi du lundi au vendredi

Soirées à thème.

Retour le samedi.

Chaque séjour est dirigé par un directeur de centre.

Les sports sont encadrés par des moniteurs diplômés pour chaque activité.

Tous nos séjours sont déclarés auprès du service départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports (SDJES).

Situé au cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges,

La Bresse est un village montagnard dont l’altitude varie de

600 mètres à 1366 mètres d’altitude (sommet du Hohneck).

Totalement rénové en 2013 avec ses façades habillées de bois et pierres, le gîte a été transformé en gros chalet avec un aménagement et une déco montagne. Très spacieux (600m2) et agréable a vivre, il dispose de deux grandes salles attenantes pouvant accueillir 50 personnes dont une véranda (100m2) avec vue panoramique et s’ouvre sur une terrasse sécurisée exposée plein sud.

Une piscine chauffée (de mai à octobre) avec un espace détente équipé de transats,

un sauna (6 pers) et un grill finlandais vous permettront d’agrémenter votre séjour.

Des grandes terrasses sont aménagées et équipées d’un barbecue et mobilier de jardin.

Bâtiment et parkings disposent d’une vidéosurveillance extérieure 24H/24H.

TV et accès WIFI sécurisé.

L’hébergement :

En chambre dans le gîte

Les activités : HIVER : TOUT EST COMPRIS

Ski de fond,Motoneige, Raquettes à neige et autres découvertes

Encadrement

En ce qui concerne les intervenants qui encadrent les enfants et les jeunes

pendant les séjours, rien n’a été négligé.

Tous les professeurs, le directeur de centre et les animateurs sont reçus

pour le recrutement afin de vérifier les diplômes et la motivation pour

intégrer nos équipes. Nous apportons une attention particulière à organiser

des réunions pédagogiques avant tous nos séjours.

Chaque intervenant connaît ses tâches exactes avant le départ et s’engage

par écrit à assumer le rôle important qui lui est confié.

Nous tenons à rappeler enfin que ce sont plusieurs années d’expérience qui nous permettent de vous assurer le meilleur encadrement pour vos enfants.l

Ce séjour est organisé par : ENVOL EDUCATIF ET SPORTIF

Détails des sessions organisées pour ce séjour

Session sports d’hiver du 19/02/2022 au 26/02/2022

Prix : 699€

Effectif : 30 enfants – Encadrants: 4 (directeur et animateurs, hors personnel technique)

Villes de départs et tarifs des transports

Paris (75) + 110 €

Gîte Du Moutier Des Fées 67, Rte de Gérardmer 88250 LA BRESSE 88400 La Bresse Vosges

ENVOL EDUCATIF ET SPORTIF