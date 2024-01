DANS LE SALON DE CLAUDE VANONY Maison de la Bresse La Bresse, vendredi 16 février 2024.

Dans le salon de…… Un entretien original et insolite avec un invité hors du commun, dans une mise en scène étonnante. Une soirée rythmée par différentes interventions inattendues pour découvrir l’homme sous toutes ses facettes. Claude Vanony, notre Madeleine de Proust locale ……..Claude Vanony , c’est plusieurs vies dans une seule vie !!!!! De ces premiers pas à l’éternel bout en train qu’il est toujours en passant par sa carrière de prof de sport, moniteur de ski mais surtout humoriste connu et reconnu. Venez partager cette soirée comme si Claude vous avait invité chez lui pour vous distiller quelques bonnes blagues et anecdotes dont il a le secret. Réservation conseillée.Tout public

