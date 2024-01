20H04 DE L’IDÉE SANS DÉTOUR Maison de La Bresse La Bresse, mardi 6 février 2024.

Début : Mardi 2024-02-06 20:04:00

fin : 2024-02-06 22:30:00

Les soirées 20h04, de l’idée sans détour sont conçues pour tout public les curieux, les touche-à-tout, les gens qui ont envie de découvertes, les passionnés de tout et de rien, etc etc ! On peut y parler de sujets éclectiques psychologie, défis humains, politique, musique, sciences, histoire, aventure, économie, éducation, théâtre, humanisme, etc. Ils sont 4 intervenants passionnés, ils n’auront que 20 minutes pour en parler sans détour. Voici les quatre intervenants pour ce 29ème opus:

– Hervé Parmentelat, naturaliste, auteur, photographe, défenseur de la nature « Orchidée et sexualité ». Descriptif « 20 minutes pour découvrir la symbolique des orchidées dans notre vie amoureuse et sexuelle ainsi que les stratégies débridées des orchidées pour assurer leur reproduction… »

– Karin André, directrice de CTPS (association d’insertion par la culture) « social et culture, double peine? » « La culture pour tous, par tous, avec tous », c’est l’idéal que Karin André décide de mettre en action il y a près de 30 ans, avec l’association CTPS. Pour cela, elle s’engage auprès des personnes les plus fragiles, handicapées, sans abri, sans emploi, dans une aventure loin de faire l’unanimité. Face à la croyance générale que la culture est une affaire d’intellectuels, comment passer d’une belle et généreuse idée à une réalité toujours complexe ? Que peut la culture par rapport aux difficultés personnelles et sociales de ce public dit « empêché » ?

– Vincent Ganaye, peintre, photographe Itinéraires… jusqu’à l’imaginaire

Peintre, photographe-auteur et marcheur, Vincent Ganaye évoque ses itinéraires artistiques, de sa peinture de portraits jusqu’à celle des paysages, de sa passion pour les sommets, des photographies qui tissent les liens intimes avec les lumières de son territoire. L’occasion de parler de ces temps en suspension, des silences et des émerveillements qui rythment ses créations et dessinent les lignes de son imaginaire.

– Compagnie Collaps’Art, théâtre scientifique et humoristique « les mystères du morse ». Descriptif « Nous partageons une partie de notre ADN avec les morses. Prêtez votre corps à la science, et grâce au Pr Bouldanof, partez à la recherche de votre propre morse intérieur! Vous ferez une plongée dans votre mémoire cellulaire, un voyage intérieur au pôle nord, réservé pour des cobayes n’ayant pas froid aux yeux. Émotions fortes garanties !Tout public

0 EUR.

Maison de La Bresse 7A Rue de la Clairie

La Bresse 88250 Vosges Grand Est maisondelabresse@labresse.fr



