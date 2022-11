La Bressane Châtenoy-en-Bresse Châtenoy-en-Bresse Catégories d’évènement: Châtenoy-en-Bresse

La Bressane

Halle Associative – Parc du Château Châtenoy-en-Bresse Sane-et-Loire

Halle Associative – Parc du Château Châtenoy-en-Bresse Sane-et-Loire

2023-04-23 08:30:00 – 2023-04-23 14:30:00

Sane-et-Loire Châtenoy-en-Bresse 17e édition de la randonnée pédestre et VTT « La Bressane ». Les circuits pédestres de 7,5 km, 11 km et 17 km et VTT de 17 km et 23 km emmèneront les participants le long des bords de Saône et au nord de Châtenoy-en-Bresse, en direction d’Allériot, Bey et Montcoy. Les ravitaillements sur les parcours et à l’arrivée redonneront des forces aux randonneurs. Cette randonnée mixte route et chemins est accessible à tous et ne présente pas de difficulté technique importante pour les vététistes. +33 3 85 42 25 32 Châtenoy-en-Bresse

