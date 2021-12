Brienne Brienne BRIENNE, Saône-et-Loire La brennaude Brienne Brienne Catégories d’évènement: BRIENNE

Saône-et-Loire

La brennaude Brienne, 3 avril 2022, Brienne. La brennaude Brienne

2022-04-03 – 2022-04-03

Brienne Saône-et-Loire Brienne 10-17-21 km (pédestre). 50-73-90 km (cyclo). Ravitaillement pédestre, 1 sur le 10 km, 2 sur le 17 km et 24 km. Ravitaillement cyclo 1 sur le 50 km, 2 sur le 73 km et 90 km. bernard.volatier@orange.fr +33 3 85 40 06 54 10-17-21 km (pédestre). 50-73-90 km (cyclo). Ravitaillement pédestre, 1 sur le 10 km, 2 sur le 17 km et 24 km. Ravitaillement cyclo 1 sur le 50 km, 2 sur le 73 km et 90 km. Brienne

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: BRIENNE, Saône-et-Loire Autres Lieu Brienne Adresse Ville Brienne lieuville Brienne