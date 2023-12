BAIN DE FORÊT EN ANJOU : SYLVOTHÉRAPIE La Breille-les-Pins, 25 décembre 2023, La Breille-les-Pins.

Franck Quintanel vous propose une séance de Shirin Yoku (très populaire au japon), également appelé « sylvothérapie ». Le principe est de se rendre en forêt pour entrer en connexion avec les arbres.

QUI EST FRANCK QUINTANEL ?

Il est depuis tout petit amoureux de la nature. Suite à un déménagement en vue d’un travail (il est originaire du Puy-de-Dôme), il s’est retrouvé à La Breille-Les-Pins. Par chance, c’est une commune très boisée de pins maritimes et aussi quelques feuillus.

Il se promenait souvent seul, attiré par cette forêt caractéristique bordée de chemins constitués d’ajoncs épineux d’odeur musquée ; il avait entendu parler de « sylvothérapie ». Sa curiosité naturelle l’a poussé à faire une formation en ce sens. Il est parti au mois d’août 2022 en Bretagne à Paimpont, dans la forêt de Brocéliande. Cet événement fut un vrai révélateur, une vraie ouverture de conscience, encore une autre mais bien plus forte que celles que qu’il avait ressenties jusqu’à maintenant à travers les différentes formations en développement personnel effectuées. Depuis, Franck Quintanel a une forte

envie de faire partager cette expérience qui a changé sa vie.

QUE VOUS PROPOSE FRANCK QUINTANEL ?

Au travers de différentes invitations, il vous propose un bain de forêt, appelé aussi « Shinrin-Yoku », à qui on doit son invention au gouvernement japonais qui, dès les années 1980, incita sa population à faire des promenades en forêt pour son bien-être physique et mental, pratique recommandée par les médecins japonais et canadiens.

POUR QUI ?

Si vous avez des pensées envahissantes, si vous avez envie de souffler dans votre vie en général, si vous vous sentez différent des autres, si vous cherchez plus de sens, plus de sérénité dans votre vie professionnelle ou personnelle, si vous voulez apprivoiser vos émotions en intégrant de la douceur et de la bienveillance, si vous voulez vivre une précieuse évolution spirituelle, une prise de conscience de vos qualités, de vos capacités, alors vous êtes invités à entrer en contact avec le pouvoir de guérison des arbres, bain de silence, bain de repos, bain de lâcher prise garanti.

