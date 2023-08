LA FÊTE DU DINDON La Brégeonnerie Nort-sur-Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nort-sur-Erdre LA FÊTE DU DINDON La Brégeonnerie Nort-sur-Erdre, 16 septembre 2023, Nort-sur-Erdre. Nort-sur-Erdre,Loire-Atlantique Marché fermier – la fête du dindon.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:30:00. .

La Brégeonnerie

Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Farmers’ market – turkey festival Mercado agrícola – Fiesta del pavo Bauernmarkt – das Putenfest Mise à jour le 2023-08-23 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nort-sur-Erdre Autres Lieu La Brégeonnerie Adresse La Brégeonnerie Ville Nort-sur-Erdre Departement Loire-Atlantique Lieu Ville La Brégeonnerie Nort-sur-Erdre latitude longitude 47.4687591;-1.5060932

La Brégeonnerie Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nort-sur-erdre/